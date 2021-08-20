Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган 19 августа встретилась в Санкт-Петербурге с руководством ПАО «Газпром» и АО «Газпром промгаз» по вопросу газификации республики. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики Абхазии.

Albinfo Газопровод

По данным пресс-службы, Сухуму скоро передадут проект технического задания, проект договора и проект дорожной карты на разработку генеральной схемы газоснабжения и газификации Абхазии. Средства на это заложены в российскую инвестпрограмму по развитию республики.

Сообщается, что в текущем году начнут выделять авансы на прокладку газопровода. Завершить работы планируется примерно в течение года.

Стоит отметить, что в настоящее время газоснабжение жителей Абхазии осуществляется за счёт поставок из России сжиженного газа в баллонах.