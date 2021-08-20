Владикавказ, 20 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Северной Осетии попалась на обмане граждан строительная компания «Партнер». Обязавшись построить жилой дом по улице Тельмана, 44 в городе Владикавказе, общество с ограниченной ответственностью не исполнило свои обещания. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщили 20 августа в региональной прокуратуре. Разрешение на строительство объекта отозвано.

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Как установлено, строительная компания обещала сдать жилой дом к 1 октября 2020 года. В июне 2019 года она заключила семь договоров участия в долевом строительстве. До сих пор к строительству дома строители так и не приступили.

При этом, как установила прокуратура, компания допустила нарушения при заключении договоров на арену земельных участков и переуступки прав на них, а также правил размещения необходимой информации в Единой информационной системе.

В связи с этим надзорное ведомство в отношении застройщика возбудило дело от АП, а в администрацию города Владикавказа внесло представление о расторжении договоров аренды земельных участков.

Напомним, в 2019 году власти Северной Осетии сдали дом для обманутых дольщиков по улице Астана Кесаева, 41 во Владикавказе. Новоселы почти 11 лет ждали своего жилья, вложившись в его строительство.

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