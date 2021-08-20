Абакан, 20 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Хакасии прогнозируются заморозки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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По данным Хакасского гидрометцентра, заморозки до — 2 °C в воздухе и на почве местами ожидаются в регионе 22 и 23 августа.

Аграриев и владельцев подсобных хозяйств просят обратить внимание на этот прогноз, так как заморозки могут привести к повреждению или гибели сельхозкультур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о похолодании предупредили жителей Кемеровской области.

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