Ижевск, 20 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 14 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 14 летальных случаев.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

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Скончались женщины в возрасте 30, 52, 70, 84, три 85-летних и две 87-летних женщины, а также мужчины в возрасте 43, 69, 71, 73 и 79 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1424 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 августа в регионе выявили 220 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 216 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 44 094 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6679 жителей.

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