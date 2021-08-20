Ростов-на-Дону, , 10:34 — REGNUM Исполнять обязанности главы Октябрьского района Ростова-на-Дону доверено Бебури Месхи. Ранее он курировал социальные вопросы на посту заместителя главы районной администрации.

Ростов-на-Дону Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд интернет-изданий предполагает, что Бебури Месхи может являться сыном ректора Донского государственного технического университета Бесариона Месхи. Молодой чиновник в 2020 году задекларировал доход в размере 9 млн рублей. В списке недвижимости — земельный участок, жилой дом, квартира, два нежилых помещения и место для машины. В собственности находится Audi A6.

ИА REGNUM сообщало, что в мае 2021 года руководящий пост покинул Юрий Золотарёв. Он был освобождён от занимаемой должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Временно исполнял обязанности руководителя начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

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