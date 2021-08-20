Ижевск, 20 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 20 августа выявили 220 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 216 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 44 094 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 48 детей в возрасте до 14 лет и 40 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 202 человека, всего в республике выздоровел с начала пандемии 35 991 человек. Скончались 1424 человека. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 14 летальных случаев, накануне скончались также 14 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6679 жителей. Из числа получающих лечение 5629 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1287 человек — в состоянии средней степени тяжести, 323 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 19 августа в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 324 127 человек. Второй компонент препарата получили 267 907 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 12 451 человек.