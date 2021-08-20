Москва, 20 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В ближайшие годы в РФ не удастся преодолеть дефицит специалистов IT-сферы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала информацию о том, что в 2020 году в России заработная плата программистов выросла больше чем на 11%.

Программист

«Спрос на IT-специалистов за последние несколько лет растет в среднем на 15−18% в год, — сказал Иванова-Швец. — Соответственно, и их заработная плата растет такими же темпами. При этом дефицит специалистов IT-сферы составляет от 500 тыс. до 1 млн человек. Кроме того, в последний ковидный год произошли революционные изменения в сфере занятости, ведения бизнеса, организации бизнес-процессов, которые значительно увеличили потребность в IT-специалистах во всех сферах экономики, в том числе в государственном секторе».

По словам эксперта, министерство науки и высшего образования реагирует на эту ситуацию, увеличивая контрольные цифры приема на IT-специальности.

«Однако пока сократить такой дефицит не представляется возможным, поскольку на рынок труда выходит меньше специалистов, чем требуется. Вдобавок каждый год наш рынок труда теряет, по разным оценкам, около 15 тыс. уезжающих подготовленных специалистов, — констатировала Иванова-Швец. — В таких условиях в ближайшие годы продолжит ощущаться дефицит специалистов IT-сферы, а их заработная плата будет расти».

Но, как подчеркнула она, скорее всего, заработная плата будет расти не такими большими темпами даже при ощутимом дефиците специалистов на рынке труда, поскольку возможности бизнеса и компаний тоже ограничены.

«Поэтому и неоправданного роста, скорее всего, не будет», — сказала Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложения из IT-сферы вновь оказались в числе самых высокооплачиваемых вакансий в России на удалённой работе.