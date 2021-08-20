Вашингтон, 20 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон обнародовал новые данные об активности НЛО. Об этом 20 августа сообщает ИА «Красная Весна».

tombud НЛО

В последней части программы «Оригиналы Такера Карлсона» на телеканале Fox News, ведущий обсудил эту тему с известным физиком-теоретиком, бывшим следователем министерства Великобритании и очевидцами из правительства США

При этом в июне текущего года управление директора национальной разведки США опубликовало отчет, который подтверждает, что американские военные расследовали около 150 достоверных и необъяснимых столкновений с НЛО.

В ходе передачи ведущий и его гости отметили, что наблюдения НЛО связаны с «определенными закономерностями» и что многие зафиксированные появления НЛО происходили в непосредственной близости от военных полигонов и ядерных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая стало известно, что надзорный орган министерства обороны США намерен изучить, как Пентагон обрабатывал сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО).