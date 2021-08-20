Чебоксары, 20 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Чувашии в ближайшие дни сохранится аномальная жара, а 22 августа ожидается приход холодного фронта, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Летний дождь

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Причиной жары в республике стала тропическая воздушная масса, которая пришла из южных регионов. В результате температура достигает +37 градусов, что на десять градусов выше климатической нормы.

По словам синоптика-любителя, 20 августа в Чебоксарах может стать самым жарким в 2021 году: прогнозируется до +35 градусов. А по Чувашии местами ожидается до +40 градусов — такая жара в последний раз была в республике в 2010 году.

30-градусная погода сохранится также 21 августа, а 22 августа ожидается приход холодного фронта с ливнями и грозами, может выпасть град. Температура снизится до +20…+25 градусов.

По предварительным данным, в следующие выходные, 28 — 29 августа, возможно кратковременное возращение 30-градусной жары.