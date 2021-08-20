Горно-Алтайск, 20 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Республике Алтай номерной фонд гостиниц и других средств размещения в 2020 году состоял из 1667 номеров вместимостью 4133 места. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, за пять лет номерной фонд гостиниц увеличился на 16,6%, число мест — на 19,9%.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы на Алтае

В 2020 году в гостиницах и других подобных заведениях остановились 85,6 тыс. человек. Это на 22,2% меньше, чем в предыдущем году, когда здесь было размещено около 110 тыс. туристов.

«Основными целями размещавшихся в гостиницах и аналогичных средствах размещения лиц были отпуск, досуг и отдых — 62,7%, деловые и профессиональные цели — 11,6%», — отметили в службе статистики.

Всего в республике насчитывается 102 средства размещения гостиничного типа, 52% из которых составляют гостиницы. Более двух третей из них сосредоточены на территории пяти районов — Кош-Агачского, Майминского, Турочакского, Чемальского и Усть-Консинского.

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