с. Ямное, Воронежская область, 20 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Массовая драка произошла вечером 19 августа в селе Ямное Рамонского района. Действия участников конфликта были пресечены полицией, участников драки доставили в отдел, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

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«19 августа в 20:44 в дежурную часть ОМВД России по Рамонскому району от местных жителей поступило сообщение о том, что в селе Ямное на улице Советская происходит драка. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли противоправные действия граждан, задержали и доставили всех участников конфликта в территориальный отдел МВД России для составления соответствующих административных материалов», — уточнил Куликова.

Предварительно установлено, что 28-летний местный житель, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, умышленно повредил автомобиль Fiat, который был припаркован во дворе дома на улице Советская. Это спровоцировало конфликт, перешедший в драку, между местными жителями и иностранцами, которые находились в селе. Число участников не уточняется.

За совершение хулиганства участники конфликта привлечены к административной ответственности. В полиции также уточнили, что нарушений миграционного законодательства не выявлено.

Напомним, весной 2021 года массовая драка произошла возле распределительного центра «Пятёрочки» в селе Айдарово Рамонского района — конфликт, в котором участвовали десятки человек, попал на видео.