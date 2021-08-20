Тюмень, 20 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В тюменских центрах занятости работодателями на сегодня заявлено более 36 тысяч предложений по трудоустройству, из них более шести тысяч — это вакансии с заработком более 20 тысяч рублей, сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

ИА REGNUM В труде

«Коэффициент напряжённости на рынке труда, то есть показатель, который характеризует возможности трудоустройства, у нас составляет 0,36%. Это в два раза лучше, чем на начало 2021 года, и в четыре раза ниже летнего периода 2020 года», — отметил глава департамента.

Кроме того, в Тюменской области зарегистрировано в качестве безработных 6,4 тысяч человек. Это в три раза меньше, чем в начале 2021 года, когда было более 20 тысяч.

Напомним, коэффициент напряженности на рынке труда — это отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, к количеству вакансий, заявленных работодателями.