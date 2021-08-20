Красноярск, 20 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Красноярском крае с жалобами на присосавшихся клещей с начала сезона обратились более 13,8 тыс. жителей. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

egor347 Осторожно, клещи!

По данным ведомства, в период с 11 по 18 августа в регионе продолжала снижаться активность клещей, но продолжали фиксироваться случаи их присасывания. За это время в крае было зарегистрировано 90 (-32) случая присасывания. Всего же с начала сезона — 13 838 случаев.

Отмечается, что на прошедшей неделе резко, почти в три раза, подскочила доля детей среди укушенных — с порядка 12% до каждого третьего. В абсолютном исчислении, число пострадавших от клещей детей удвоилось.

В период с 11 по 18 августа в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратился 30 (-21) человек, с начала сезона — 4409. В регионе зарегистрировали один случай подозрительный на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, всего с начала сезона — 235.

На контрольных пунктах наблюдений в заповеднике «Столбы» и в районе станции Снежница клещи обнаружены не были (0 экз/км).

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии с начала сезона от нападения клещей пострадали 2588 человек, в том числе 753 ребёнка.