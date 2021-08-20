За сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Соледар, ДНР, 20 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 33 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 20 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили гранатомёты АГС и СПГ.
В представительстве ДНР отметили, что остановить обстрелы при помощи координационного механизма не удалось — украинская сторона отрицала сам факт ведения огня.
В результате обстрелов зафиксировано повреждение забора возле жилого дома в населённом пункте Старомихайловка. Жертв среди мирных жителей ДНР нет.
Напомним, ранее ответным огнём военнослужащих Народной милиции ДНР был уничтожен миномётный расчёт боевиков ВСУ.
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