Соледар, ДНР, 20 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 33 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 20 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили гранатомёты АГС и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Старомихайловка, Ленинское», — сказано в сообщении.

В представительстве ДНР отметили, что остановить обстрелы при помощи координационного механизма не удалось — украинская сторона отрицала сам факт ведения огня.

В результате обстрелов зафиксировано повреждение забора возле жилого дома в населённом пункте Старомихайловка. Жертв среди мирных жителей ДНР нет.

Напомним, ранее ответным огнём военнослужащих Народной милиции ДНР был уничтожен миномётный расчёт боевиков ВСУ.

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