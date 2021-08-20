Красногвардейский район, Оренбургская область, 20 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области на трассе Ивановка-Сорочинск-Ташла произошло смертельное дорожно-транспортное. Погибла 28-летняя женщина, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Последствия ДТП

По факту гибели оренбурженки полиция проводит проверку. Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил пешехода, когда женщина дорогу в не установленном месте в зоне видимости зебры.

От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2021 года в Волгоградской области жертвой ДТП стал 17-летний велосипедист. Его сбил насмерть легковой автомобиль, совершавший обгон.