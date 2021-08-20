Чолпон-Ата, Киргизия, 20 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании межправительственного совета ЕАЭС заявил, что выработка общих подходов в контексте глобальной климатической повестки должна помочь минимизировать негативное влияние климатического регулирования на экспортно ориентированные отрасли стран ЕАЭС.

Peggychoucair «Зеленая компенсация»

«С целью своевременного реагирования на экономические меры ЕС по реализации инициативы «зеленая сделка» хочу подчеркнуть важность согласованной инициативы выработки общих подходов в контексте реализации глобальной климатической повестки. Совместно отстаивая позиции на международных площадках, мы сможем минимизировать негативное влияние климатического регулирования в торговой политике на экспортно-ориентированные отрасли государств членов ЕАЭС», — заявил Головченко.

Как сообщалось ранее, Головченко в своем выступлении также призвал к противодействию внешнему давлению путем укрепления технологической независимости ЕАЭС