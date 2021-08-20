Турочакский район, Алтай, 20 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Прокуратура начала проверку после публикации коллективного обращения представителей тубаларов — коренного малочисленного народа Республики Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, ранее письмо было опубликовано в массмедиа.

Правительство Республики Алтай Тубалары, Республика Алтай

Авторы письма, адресованного президенту России Владимиру Путину и руководителям федеральных ведомств пожаловались на рейдерский захват земель района.

«В обращении и в публикации указано о возможных нарушениях законодательства при формировании лесного участка на территории Турочакчкого района», — отметили в прокуратуре.

При выявлении нарушений, как отмечается, будут приняты меры прокурорского реагирования.