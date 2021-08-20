Гуаякиль, Эквадор, 20 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Эквадорский футбольный клуб «Барселона Гуаякиль» стал последним полуфиналистом Кубка Либертадорес. Об этом 20 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ответном матче ¼ финала «Барселона» сыграла вничью с бразильским «Флуминенсе» — 1:1.

В составе эквадорской команды гол забил нападающий Гонсало Мастриани на 73-й минуте. У «Флуминенсе» отличился форвард Фред, реализовавший пенальти на 98-й минуте.

Напомним, первый матч, который прошёл в Рио-де-Жанейро (Бразилия), завершился со счётом 2:2. Таким образом, «Барселона» прошла дальше за счёт большего количества голов, забитых в гостях.

В полуфинале «Барселона» сыграет с бразильским «Фламенго». В другом полуфинале встретятся бразильские «Палмейрас» и «Атлетико Минейро».

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