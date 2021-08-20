Челябинск, 20 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Челябинской области для тяжеловесного транспорта ограничили движение по региональным и межмуниципальным дорогам. Об этом сообщает региональный миндортранс.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Большегрузы

Ограничение будет действовать с 20 по 22 августа исключительно с 10:00 до 18:00 по местному времени. Причиной стала прогнозируемая аномальная жара. В ближайшие дни столбик термометра может подниматься до +36 градусов.

Эти меры приняты для сохранения дорожного покрытия, так как при жаре под тяжестью большегрузов асфальт подвергается сильной деформации. Как сообщало ИА REGNUM, ранее движение ограничили для них на некоторых участках федеральных трасс.