Абакан, 20 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 20 августа в региональном минздраве.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Также в республике зарегистрирован прирост по ОРВИ и пневмониям. При этом, по данным минздрава, отмечается спад активности населения по вакцинации от COVID-19.

Вакцины в Хакасии достаточно — более 40 тысяч доз. По состоянию на 20 августа в Хакасии привиты 156 275 человек. Обе дозы вакцины от коронавируса получили 128 320 человек.

Общий конечный фонд для ковид-пациентов — 1290 коек. Занято 884 койки. Доля свободного конечного фонда — более 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявлено 16 174 носителя коронавируса.