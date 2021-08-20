Берлин, 20 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Немецкая компания Audi приостановит производство автомобилей на предприятии в Ингольштадте в связи с нехваткой компонентов. Об этом сообщает Der Spiegel.

(сс) Jannis Lucas Audi

На заводе Audi в Ингольштадте все производственные линии будут простаивать до 30 августа. Отмечается, что приостановка работы на первой линии предприятия связана с работами по переоборудованию для начала выпуска электромобилей Q6 e tron, а на двух других линиях — из-за отсутствия электронных компонентов.

Таким образом, 6 тыс. сотрудников будут работать сокращенное время. Кроме того, будет приостановлено производство на заводе в Неккарзульме на несколько дней.

Представители Audi не исключают, что в сентябре также возможна краткосрочная приостановка производства. Однако в немецкой компании также готовятся к тому, что поставки чипов наладятся и нужно будет вводить дополнительные смены в выходные дни.

Ранее издание Nikkei сообщило о сокращении на 40% производственного плана Toyota в сентябре 2021 года.

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