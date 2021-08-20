Ульяновск, 20 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области потушили ещё 12 палов сухой травы и один лесной пожар. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

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В ведомстве отмечают, что 19 августа пожарные выезжали на тушение 12 травяных пожаров, в том числе три из них произошли в Ульяновске, два — в Чердаклинском районе, по одному — ещё в семи районах.

За сутки сгорело 4,317 гектаров площадей. Крупные пожары произошли в Николаевском и Новомалыклинском районах, где горело соответственно 3 и 1 гектар площадей сухой травы.

Кроме того, за последние сутки потушили один лесной низовой пожар. Он произошёл в 16:00 в Кузоватовском участковом лесничестве, его потушили в 18:30, к тому моменту площадь возгорания составила 0,03 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 августа, местами по Ульяновской области ожидается +40…+41 градус. В связи с аномальной жарой объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности».