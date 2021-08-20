Ростов-на-Дону, 20 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 95% котельных готовы к отопительному сезону, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

На заседании городского штаба по подготовке к отопительному сезону представители всех ресурсоснабжающих организаций Ростова-на-Дону отчитались о проделанной в весенне-летний период работе. Так, например, один из основных поставщиков тепловой энергии завершил ремонт 167 котельных. Осталось привести в порядок девять теплоисточников.

Практически все теплотрассы Ростова-на-Дону прошли гидравлические испытания. Полностью выполнить работы предполагается до 1 октября.