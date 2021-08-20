Чолпон-Ата, Киргизия, 20 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что защитить внутренний рынок стран ЕАЭС от внешнего давления поможет повышение технологической независимости союза. Об этом, как сообщил корреспондент ИА REGNUM, он сказал в ходе выступления на заседании межправительственного света ЕАЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Головченко

«Мы уверены, что в условиях бездумного применения в международных отношениях мер экономического ограничения и давления, повышение технологической независимости компетенции Союза — это правильное направление движения для нашей интеграции», — рассказал Головченко.

Белорусский премьер также отметил, что достигнутые договорённости направлены на защиту общего внутреннего рынка стран ЕАЭС, поддержку взаимной и внешней торговли. Он поблагодарил председателя правительства России Михаила Мишустина за конструктивный подход к решению данного вопроса и отметил важность продолжающегося переговорного процесса по созданию общего рынка государственных и муниципальных закупок ЕАЭС. Также Головченко уточнил, что сейчас сформирован и запущен евразийский реестр промышленных товаров, формируется нормативная база.

Как сообщалось ранее, 19 и 20 августа в Киргизии проходит заседание межправительственного совета ЕАЭС, главной темой которого стало углубление сотрудничества между странами-участницами и расширение интеграции в Евразии. Заседание в узком составе состоялось 19 августа.