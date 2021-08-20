Черкесск, 20 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии ливневые дожди вызвали сход селя в Хабезском районе. Повреждена дорога в районе села Эльбурган. Движение в данном направлении перекрыто, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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«На автодороге «Черкесск — Хабез» на 29-м километре — поворот на аул Эльбурган — произошёл сход селя, дорога перекрыта», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 19 августа. Дорожники начали расчистку дорожного полотна, как только позволили погодные условия. Напомним, в Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение с 19 по 21 августа в связи с прохождением циклона, вызвавшего сильные ливни со шквалистым ветром.

В МВД отметили, что до восстановления нормального движения на данном участке, нежелательно совершать поездки в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Карачаево-Черкесии сель сошел на участок автодороги Карачаевск — Учкулан в районе поселка Эльбрусский, перекрыв движение.

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