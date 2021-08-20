В Якутии хотели не пустить в школу детей тех, кто не привит от COVID-19
Якутск, 20 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Глава Верхневилюйского района Якутии инициировал запрет на посещение школ и детских садов для тех детей, чьи родители не ставили прививки от коронавируса. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре, пишет ИА SakhaDay.
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Прокурор Верхневилюйского района опротестовал решение главы муниципалитета о недопуске детей в учреждения образования.
Глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин обещал не нарушать закон и не идти против прокуратуры.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии коронавирусом начали тяжело болеть дети. Родителей призывают активнее вакцинироваться перед началом учебного года. С такой просьбой к якутянам обратилась заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.