Якутск, 20 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Глава Верхневилюйского района Якутии инициировал запрет на посещение школ и детских садов для тех детей, чьи родители не ставили прививки от коронавируса. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре, пишет ИА SakhaDay.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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Прокурор Верхневилюйского района опротестовал решение главы муниципалитета о недопуске детей в учреждения образования.

«Это решение принято в защиту всех детей и их родителей. Почему дети привитых родителей должны ходить в школу вместе с детьми непривитых и подвергаться опасности? Разве мы не имеем право защитить своих детей? Это несправедливо», — намерен оспаривать решение надзорного ведомства первый заместитель главы района Семён Михалёв.

Глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин обещал не нарушать закон и не идти против прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии коронавирусом начали тяжело болеть дети. Родителей призывают активнее вакцинироваться перед началом учебного года. С такой просьбой к якутянам обратилась заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.