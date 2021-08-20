Тюмень, 20 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Тюменской области зарегистрировано в качестве безработных 6,4 тысяч человек. Это в три раза меньше, чем в начале 2021 года, когда было более 20 тысяч, сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

Антонио Берни. Безработица. 1934

«Уровень регистрируемой безработицы у нас по региону менее 0,86%. Если сравнить нас с соседями по Уральскому федеральному округу, то мы вместе с ЯНАО и ХМАО входим в число лидеров по восстановлению рынка труда. Средний уровень регистрируемой безработицы по УрФО составляет 1,3%», — отметил Александр Сидоров.

По его словам, в банке вакансий по Тюменской области сегодня числится более 36 тысяч предложений по трудоустройству.