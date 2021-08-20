Конотоп, Украина, , 10:08 — REGNUM В украинском городе Конотоп праздничные мероприятия по случаю Дня независимости Украины пройдут на месте, где во время Великой Отечественной войны находился концлагерь. Об этом сообщило 20 августа украинское издание «Вести».

Концлагерь Дарья Драй © ИА REGNUM

"В концлагере находились евреи, партизаны и другие пленные. Недалеко места массовых расстрелов», — сообщили журналисты.

На холме, где находился немецкий концлагерь, пройдёт концерт, дискотека, состоятся викторины, конкурсы, будет организована праздничная торговля. Соответствующее решение принял мэр города, член неонацистской партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Артём Семенихин.

Напомним, ранее в Киеве сцену для праздничного концерта в честь Дня независимости смонтировали прямо на месте массового захоронения жертв Январского восстания 1918 года.

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