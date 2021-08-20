Краснодар, 20 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Два образовательных учреждения Краснодарского края, коррекционная школа в Анапе и детсад в Туапсинском районе, не смогут открыться 1 сентября из-за последствий наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Наводнение

«В целом, в результате ЧС пострадал 41 объект системы образования. Во всех, кроме вышеназванных двух, учебный год начнется традиционно 1 сентября. На восстановление потребовалось 80 млн рублей», — сообщила заместитель губернатора края по соцвопросам Анна Минькова.

По ее словам, коррекционная школа №27в Анапе и детский сад №11 в селе Дефановка Туапсинского района пострадали наиболее серьезно — повреждено пищеблоков и учебных классов. Работы по восстановлению детсада идут полным ходом, открыть для детей его обещают в течение месяца. Что касается школы, то там приходилось несколько раз откачивать воду, и пока приступить к восстановительным работам невозможно. Ученики школы будут учиться в ближайшем учебном заведении.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края до сих пор действует штормовое предупреждение — сильные дожди, ливни, в регионе не исключены до конца дня 21 августа.