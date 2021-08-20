Волгодонск, Ростовская область, 20 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Ростовской области ранним утром 20 августа вспыхнул пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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Сообщение о возгорании в садоводческом товариществе «Маяк» в Волгодонске в экстренные службы поступило в 5:23 мск. К дому на улице 38-я линия оперативно прибыли 11 человек и четыре единицы техники. Огнём пройдена площадь 25 кв. метров.

В огне погибли женщина и мужчина. Причины пожара устанавливаются.