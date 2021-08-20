Оренбург, 20 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Оренбурге произошли изменения в сфере пассажирских перевозок. Ряд троллейбусных маршрутов пришлось заменить автобусными, сообщает пресс-служба мэрии.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

Как поясняют чиновники, к временной мере пришлось прибегнуть в связи с ремонтом дорог. Нововведения коснулись маршрутов № 2 и № 12.

Троллейбусный маршрут № 2 был заменен автобусным. Согласно новой схеме, автобус осуществляет движение от остановки «РТИ», объезжая перекрытый центр города по ул. Рыбаковская, Терешковой, 8 Марта, Пушкинская, до конечной остановки «Ул. Маршала Жукова». Новая схема действует с 1 августа. Пассажиров перевозят семь единиц подвижного состава.

Из-за строительства дорожной развязки в районе пересечения проспекта Победы и ул. Рокоссовского в июле троллейбусы № 12 заменили автобусами большой вместимости. Сейчас на линию вернулись шесть троллейбусов, но они курсируют по укороченному пути, где максимальный пассажиропоток, — от остановки «улица Мусы Джалиля» до остановки «Инвертор», не доезжая до места строительства новой дороги. Далее задействован автобус.