Москва, 20 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в поселении Марушкинское сдан в эксплуатацию новый крупный ледовый тренировочно-оздоровительный центр «Снегирь», сообщили в Стройкомплексе.

Patineuse 94 Ледовая арена

В трехэтажном ледовом центре площадью 6,7 тыс. кв. метров расположены два искусственных катка — полноразмерный и малый, а также универсальные и тренажерные залы.

В ледовом центре «Снегирь» будут проводить тренировки и соревнования по хоккею и фигурному катанию, волейболу и баскетболу. В свободное от тренировок время планируются массовые катания на коньках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве открылся новый современный многофункциональный комплекс для фигурного катания «МИЦ.Арена».

Читайте подробнее: В Москве завершается строительство ледового дворца «Снегирь»