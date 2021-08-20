Магнитогорск, Челябинская область, 20 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Челябинской области суд признал бывшего сотрудника колонии Магнитогорска виновным в получении взяток. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Следователи считают, что деньги он получил осенью 2020 года. Представители разных осуждённых передали ему более 33 тыс. рублей. Взамен они ждали от него передачи на территорию колонии 20 сим-карт и 11 сотовых телефонов.

Суд назначил сотруднику четыре года условно. Также гражданин заплатит штраф в размере 200 тыс. рублей.