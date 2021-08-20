Джакарта, , 09:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии помогло эвакуировать 26 граждан из Афганистана, сообщает CNN Indonesia.

Самолет terribl

«Правительство Индонезии эвакуировало индонезийских граждан из Кабула с помощью самолетов ВВС Индонезии», — написала министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Twitter.

По словам главы МИД Индонезии, в настоящее время самолет ВВС Индонезии находится в Исламабаде.

Из Кабула эвакуировали 26 граждан, включая сотрудников посольства Индонезии, пятерых граждан Филиппин и двух граждан Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии через министерство иностранных дел заявило, что ситуация в Кабуле (Афганистан) все еще находится под контролем.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии прокомментировал ситуацию в Кабуле