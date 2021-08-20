Москва, 20 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В нынешнем сезоне ожидает повышение цен на виноград не менее, чем на 30%. Такое мнение 20 августа высказали эксперты Роскачества, слова которых приводит пресс-служба организации.

(сс) Celeste Виноград

«Цены на виноград в этом сезоне с учетом климатических проблем и рисков сокращения урожая вырастут не менее чем на 30%. Поэтому сдержать рост цен на свою продукцию в этом году смогут только те производители, у которых есть большие площади собственных виноградников. Те, кто закупают виноград, скорее всего, поднимут отпускные цены от 15−20% за бутылку и более», — заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Также она добавила, что по этой же причине розничные цены на вина из покупного винограда могут вырасти еще больше и это будет способствовать повышению конкурентоспособности производителей полного цикла.

При этом в Роскачестве уточнили, что себестоимость 1 кг винограда на площади свыше 1 тыс. га составляет 25−35 рублей, на площади в несколько сот га — более 45 рублей за кг, а в небольших элитных виноградниках она может превышать 80−100 рублей за кг.

Помимо того, в организации добавили, что в цену бутылки вина входит цена на виноград и налоги, а главный вклад в итоговую цену вносит стоимость винограда и его переработка. В то же время, на бутылку вина 0,75 литра требуется чуть больше килограмма винограда, то есть он будет стоить дешевле для производителей, выращивающих его самостоятельно и имеющих большие площади виноградников.

Кроме того, указывается, что на цену вина также влияют налоги — акциз на тихое вино в данный момент составляет 32 рубля с литра, на игристое — 41 рубль. Вместе с тем, согласно новому законодательству, 31 рубль возвращается производителям в виде дотаций на закладку новых виноградников.

«Производитель фактически платит в казну только 20% НДС — это всего 18 рублей на бутылку с розничной ценой в 300 рублей. Так государство поддерживает развитие виноградарства и снижение потребления крепкого алкоголя в пользу вина», — пояснили в Роскачестве и добавили, что также на цену готовой бутылки вина влияет стоимость комплектующих — этикеток и т.п.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новосибирской области в июле 2021 года по сравнению с июнем наблюдалось снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции — на 3,3%.