Ярославцы попросили не откладывать благоустройство Озёрной гривки
Ярославль, 20 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Жители Заволжского района Ярославля написали обращение к губернатору Ярославской области Дмитрия Миронова не откладывать благоустройство Озёрной гривки до 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле задерживается начало благоустройства территории парка «Озёрная гривка» в Заволжском районе. Проект благоустройства до сих пор не прошёл согласование в государственной экспертизе
Жители района обращают внимание на то, что срыв сроков реализации негативно скажется на имидже программы «Решаем вместе».
Также они настаивают на том, что затягивать строительство на неопределённый срок нельзя.
В финале своего обращения жители попросили рассмотреть возможность развития всей территории парка, площадь которой составляет около 30 гектаров.
Финальное решение по реализации проекта в этом году, либо переносе части его работ на следующий будет принято сегодня на межведомственной комиссии под председательством губернатора.