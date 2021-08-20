Ярославль, 20 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Жители Заволжского района Ярославля написали обращение к губернатору Ярославской области Дмитрия Миронова не откладывать благоустройство Озёрной гривки до 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Эскиз благоустройства

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле задерживается начало благоустройства территории парка «Озёрная гривка» в Заволжском районе. Проект благоустройства до сих пор не прошёл согласование в государственной экспертизе

Жители района обращают внимание на то, что срыв сроков реализации негативно скажется на имидже программы «Решаем вместе».

«Срыв объекта и перспектива переноса начала реализации на 2022 г. воспринимается инициативной группой, представителями ОНФ в Ярославской области и жителями района, поддержавшими проект, негативно, и соответствующее решение нанесёт ущерб репутации программы «Решаем вместе» и причастных к ней органов государственной власти и местного самоуправления», — сообщили жители.

Также они настаивают на том, что затягивать строительство на неопределённый срок нельзя.

«При принятии решения о возможном переносе части работ на 2022 год просим Вас обозначить документально оформленную перспективу реализации в 2022 г., исключающую возможность дальнейшего переноса с затягиванием строительства объекта на неопределённый срок, а также не опустить сокращения объемов реализации относительно проектных в связи с удорожанием материалов и СМР по отношению к 2021г», — отметили жители.

В финале своего обращения жители попросили рассмотреть возможность развития всей территории парка, площадь которой составляет около 30 гектаров.

Финальное решение по реализации проекта в этом году, либо переносе части его работ на следующий будет принято сегодня на межведомственной комиссии под председательством губернатора.