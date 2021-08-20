Барнаул, 20 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В связи с известием о том, что телефонные мошенники усовершенствовали схему обмана, алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul рассказал о том, чегодействительно стоит опасаться. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил:

Киберпреступность

«Не сказал бы, что телефонные мошенники прям усовершенствовали схему обмана, но они попытались внести новый элемент в концертную программу. Это обычная практика по «обновлению» схем. Сейчас уже в ходу и прямые переключения на «сотрудников полиции, ФСБ, представителей Центробанка», а также других государственных служащих. Тем самым злоумышленники пытаются придать вес своим убеждениям.

А «настраиваемый» номер, с которого совершается звонок жертве, теперь чаще всего совпадает с номером дежурной части краевого/регионального Главка МВД/Управления ФСБ. Это легко, благодаря IP телефонии и программам-хамелеонам. Злоумышленники специально дают «паузу» в несколько минут жертве, чтобы она самостоятельно убедилась, что номер, откуда звонят, действительно является номером государственного органа исполнительной власти в правоохранительной сфере.

Чего действительно стоит опасаться, так это биометрической верификации. Началась практика, когда злоумышленники под видом сотрудника банка звонят жертве, задают перечень контрольных вопросов, который совпадает с тем, на который отвечает клиент, когда настраивает биометрию.

Жулики запишут разговор и ответы жертвы, а после, имея на руках уже «пробитые» личные данные, вскроют личный кабинет банка. Понять, что у вас пытаются «выбить» контрольные слова, легко. «Оператор будет настойчиво задавать вопросы по типу таких, что вы должны будете отвечать «да» и «подтверждаю». Попробуйте заменить их синонимами, гарантирую — разговор вывернут в совсем другое русло. А то и бросят трубку спустя несколько секунд.

В целом же считаю верификацию по СМС и небольшие познания о интернет-безопасности лучшим средством защитить свои сбережения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что телефонные мошенники при помощи «личного страхового агента» усовершенствовали распространенную схему обмана клиентов банков со звонками от имени службы безопасности, написали «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

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