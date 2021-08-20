Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Петербурге начала функционировать система наказания нарушителей, не оплативших проезд по Западному скоростному диаметру — платной автомобильной трассе, связывающей север и юг города в обход центра.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Как сообщили 20 августа в городском комитете по транспорту, нарушителей привлекают к административной ответственности по статье 12.21.4 КоАП РФ и назначают штрафы: 1500 рублей для легкового транспорта; 5000 рублей — для грузового транспортного средства или автобуса.

В комтрансе признали, что в настоящее время «фиксируются систематические нарушения гражданами условий пользования платной дорогой», однако это не будет оставаться безнаказанным. Возможность выявления нарушений и наказания правонарушителей обеспечивается фото — видеофиксацией на всех пунктах оплаты проезда ЗСД, а также системой взаимодействия между оператором ЗСД, ГИБДД и другими ведомствами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году петербуржцы были в шоке от повысившихся цен на проезд по ЗСД и жаловались на тарифы оператора трассы в УФАС по Санкт-Петербургу и прокуратуру. Однако к снижению тарифов это не привело.

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