Красноярск, 20 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 449 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 100 206. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из 449 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 89 (темп прироста 0,3%), в Минусинске — 37 (1,1%), в Норильске — 33 (0,7%), в Канске — 24 (0,8%), в Шарыпово — 21 (1,2%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Туруханском — 21 (3,3%), Шушенском — 15 (1,6%) и Берёзовском — 15 (1,8%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взяты 3187 (+14) человек, сняты с наблюдения — 3304 (-22). Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 38 538 (-117) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае за прошедшие сутки стали 23 человека.