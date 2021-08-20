Пекин, 20 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Geely разрабатывает новую модификацию, созданную на основе модели Atlas Pro. Об этом сообщается на сайте 32cars.ru.

Geely-motors.com Geely Atlas

Кроссовер получил широкий список разных модификаций и комплектаций. Стоит отметить, что Geely использовала так называемый Х-образный стиль с элементами в передней части, как у современных моделей Lada. Однако это единственное сходство с российской моделью.

Внешний вид модели также выделяется агрессивной передней частью с хромированной радиаторной решёткой и выпяченным вперёд бампером.

В техническом плане изменений нет.

В движение кроссовер приводится турбодвигателем JL4G18TD рабочим объёмом 1,8 л мощностью 184 л.с. Мотор агрегатируется с семискоростной роботизированной трансмиссией.

Ранее в России был представлен новый кроссовер Geely Atlas Pro. Модель оснащена системой мягкого гибрида. Для покупателей доступны две версии новинки — Flagship и Flagship+.

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