Азовский район, Ростовская область, 20 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал семья с ребёнком, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

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Авария произошла примерно в 19:40 мск 19 августа на участке автодороги Азов — Староминская в Азовском районе. Предположительно, у автомобиля Chevrolet Niva с прицепом по пути произошло расцепление сцепного устройства и прицеп выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным Mazda Demio.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры автомобиля Mazda Demio — женщина и восьмилетняя девочка.

По факту ДТП назначена проверка.