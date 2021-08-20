Казань, 20 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Татарии к началу нового учебного года завершают работы по ремонту дорог вблизи образовательных организаций, а также обеспечению уровня безопасности дорожного движения на школьных маршрутах.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

По информации минтранспорта и дорожного хозяйства РТ, по автодорогам регионального значения проходят 505 школьных маршрутов. Рабочие нанесли дорожную разметку «пешеходный переход» на 345 участках, установили 4 светофора, 154 погонных метров барьерных ограждений, 770 погонных метров пешеходных ограждений и 1052 дорожных знаков. Также обустроили 124 искусственные неровности.

В настоящее время завершается ремонт участков школьных маршрутов общей протяженностью 213,2 км и устройство 80,8 км искусственного освещения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с 20 августа стартует месячник безопасности детей, основной задачей которого является повышение безопасности детей в начале учебного года, восстановление у ребят после каникул навыков безопасного поведения на дорогах, в быту и транспорте, а также соответствующих действий при угрозе или возникновлении опасных ситуаций.

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