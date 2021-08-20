Баку, 20 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских вооруженных сил, находящиеся возле границы. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным азербайджанского военного ведомства, армянская сторона якобы вела огонь из стрелкового оружия вечером 19 августа и ночью 20 августа по позициям ВС Азербайджана на Лачинском и Таузском направлениях, а также вблизи города Шуша. Также сообщается, об обстрелах с «территорий Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы», как Баку называет Нагорный Карабах.

«Среди личного состав азербайджанской армии потерь нет. Ситуация находится под контролем наших подразделений», — говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». После этого ситуация на границе обострилась. Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций.