Екатеринбург, 20 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге появится памятный объект, посвящённый архитектору Константину Бабыкину. Об этом сообщили в фонде «Мемориал Романовых».

Алексей Колчин ИА REGNUM Оперный театр в Екатеринбурге

На фасад дома на Красноармейской, 8, где жил Бабыкин, повесят мемориальную доску. Её откроют 21 августа.

Архитектор внёс огромный вклад в развитие архитектуры Екатеринбурга (с 1924 г. по 1991 г. город назывался Свердловск). Бабыкин приложил руку к зданиям Оперного театра, филармонии, Управления железной дороги, учебного комплекса УПИ и другим знаковым объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге установили мемориальную доску российскому поэту Борису Рыжему.