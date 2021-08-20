Токио, 20 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Заключительный этап эстафеты параолимпийского огня стартовал в Токио. Огонь прибыл в столицу Японии 20 августа.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

На церемонии в Токио в преддверии начала Параолимпийских игр огни, зажжённые более чем в 60 муниципалитетах, были собраны в единую композицию «Пламя Токио».

Эстафета параолимпийского огня в Японии проходит в усечённом формате из-за пандемии коронавируса. Первоначально в забеге должны были участвовать около 700 человек, но от такого формата решили отказаться.

Параолимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. На соревнования не допустят болельщиков.

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