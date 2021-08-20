Махачкала, 20 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Дагестане по подозрению в убийстве задержан житель города Хасавюрта. У следствия имеются данные, что 24-летний подозреваемый убил свою мать. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу, сообщили 20 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Pixabay.com Убийство

Как предварительно установлено в ходе расследования преступления, оно было совершено 18 августа в доме по улице Пушкина в городе Хасавюрте. В ходе ссоры с 48-летней женщиной её 24-летний сын набросился на неё с ножом. От полученных множественных колото-резанных ранений пострадавшая скончалась в больнице.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства трагедии и факты, направленные на закрепление доказательственной базы.

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