Медведевский район, Марий Эл, 20 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. К тушению лесного пожара в Марий Эл будет привлечен вертолет Минобороны РФ, который вылетел из Ульяновска. Об этом в ходе выездного совещания на месте пожара доложил главе республики Александру Евстифееву зампред регионального правительства Степан Воронцов.

Пресс-служба правительства Марий Эл Пожар в Медведевском районе

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Также он добавил, что дополнительно в работах по ликвидации пожара примут участие 200 волонтеров из Йошкар-Олы, 50 человек из поселка Медведево.

«Под руководством минприроды республики и управления МЧС России по Марий Эл будут определены основные направления, где будут работать волонтеры», — уточнил врио главы спасательного ведомства Алексей Сабадырев.

«Это не первое возгорание в этой географической точке, но оно является самым сильным. Примерно четыре участка задействовано, на текущий момент они локализованы. Все они находились под контролем с самого начала. Мы готовы к принятию решений по широкому спектру вопросов», — подчеркнул глава Марий Эл.

Также он отметил, что местные жители в ряде случаев понесли ущерб, который будет учтен. В дальнейшем планируется решить вопросы с компенсациями.

Как сообщало ИА REGNUM, первичный очаг возгорания был обнаружен в поселке Сосновый бор 19 августа. днем ситуация ухудшилась, жителей поселка в составе около 300 человек эвакуировали. Проживающих и персонал санатория «Сосновый бор» также эвакуировали: 168 человек увезли на пяти автобусах. Из-за сухой и ветреной погоды пожар перекинулся на пилораму на окраине деревни Студенка.

К утру 20 августа общая площадь горения достигла около 2 тыс. кв. метров, эвакуированы жители поселка Студенка — 26 человек, а также отдыхающие и персонал санаториев «Кооператор», «Южный», «Шап», а также жители поселка Шап. На 12 автобусах вывезены 634 человека, включая 423 ребёнка. В связи с лесным пожаром перекрыт участок трассы Р176 «Вятка» с 41 по 86 км.

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