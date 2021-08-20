Ярославль, 20 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Ярославле 20 августа МБУ «Горзеленхозстрой» проведёт учения по уборке дорог в условиях снегопада. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

City-yaroslavl.ru Снегоуборочная техника

Тренироваться будут для того, чтобы оптимизировать маршруты и понять, сколько времени займёт уборка при настоящем снегопаде. Всего задействуют 35 единиц техники.

«Мы приобрели уникальные комбинированные дорожные машины, которые могут работать как с песком, так и с водой, лаповые снегопогрузчики, «ГАЗели» и вышки. Кроме того, уже проведены процедуры по закупке песка и соли для подготовки пескосоляной смеси. В сентябре состоятся конкурсные процедуры по закупке жидких и твёрдых противогололёдных материалов. Мы проанализировали прошлогодний опыт уборки Ярославля, выявили слабые места в работе городских служб, изучили все ошибки, чтобы сейчас выстроить процесс наиболее эффективно», — рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Раньше городские власти проводили не учения, а парад коммунальной техники, который был приурочен к завершению подготовки к осенне-зимнему периоду. Так в 2017 году 250 единиц различной техники вывели к зданию регионального правительства.