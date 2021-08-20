Москва, 20 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Почти 35 тыс. кв. метров недвижимости выкупил у Москвы за шесть месяцев 2021 года малый и средний бизнес, сообщает 20 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

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Всего было приобретено 208 нежилых помещений, возможностью воспользовались 205 представителей МСП. За тот же период 2020 года 132 представителя малого и среднего бизнеса приватизировали 135 городских объектов общей площадью более 40 тыс. кв. метров.

«С 2011 года представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву выкупили у города более 7,2 тысячи нежилых помещений общей площадью почти 1,5 миллиона квадратных метров», — рассказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов.