Тюмень, 20 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Тюменской области ситуация на рынке труда стабильная. При содействии службы занятости в 2021 году численность нашедших работу граждан превысила как показатели 2020 года, так и допандемийные значения, сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

«По итогам первого полугодия 2021 года благодаря тюменским центрам занятости нашли работу 20,5 тысяч человек. В прошлом году за аналогичный период нашли работу менее 11 тысяч человек, в 2019 году за первые полгода — около 10 тысяч человек», — сообщил Александр Сидоров.

Позитивный сдвиг произошёл с принятием ряда мер, в том числе и стимулирование работодателей по созданию новых рабочих мест, когда компенсируется часть заработной платы при трудоустройстве безработных граждан. В первом полугодии 2021 году таким образом при поддержке областного бюджета создано и занято более 1,5 тысяч мест.

«На все эти рабочие места трудоустроились жители нашего региона. И до конца 2021 года будет создано ещё около 1,3 тысяч таких рабочих мест», — отметил глава департамента.